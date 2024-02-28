В ЧБ по хоккею состоялись заключительные поединки регулярного сезона

Победитель регулярки «Шахтер» дома одолел «Юность» со счетом 3:1. Дубль в активе Владислава Кулиева. Таким образом, минчане не смогли продлить свою победную серию, которая ранее составляла 14 матчей. По результатам гладкого сезона они замкнули топ-3 в итоговой таблице. На второй позиции расположился «Витебск».