В ЧБ по хоккею состоялись заключительные поединки регулярного сезона

Регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги официально завершен. Во вторник, 27 февраля, состоялись заключительные 3 дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главный матч вечера прошел в Солигорске.
Регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги официально завершен. Во вторник, 27 февраля, состоялись заключительные 3 дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главный матч вечера прошел в Солигорске.
Победитель регулярки «Шахтер» дома одолел «Юность» со счетом 3:1. Дубль в активе Владислава Кулиева. Таким образом, минчане не смогли продлить свою победную серию, которая ранее составляла 14 матчей. По результатам гладкого сезона они замкнули топ-3 в итоговой таблице. На второй позиции расположился «Витебск».
Все результаты поединков вторника на экранах. Далее команд ожидает серия плей-ин до 2 побед, которая пройдет с 1 по 6 марта.