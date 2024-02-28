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В ЧБ по хоккею состоялись заключительные поединки регулярного сезона

28 февраля 2024 11:28
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Регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги официально завершен. Во вторник, 27 февраля, состоялись заключительные 3 дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главный матч вечера прошел в Солигорске.

В ЧБ по хоккею состоялись заключительные поединки регулярного сезона-1

Победитель регулярки «Шахтер» дома одолел «Юность» со счетом 3:1. Дубль в активе Владислава Кулиева. Таким образом, минчане не смогли продлить свою победную серию, которая ранее составляла 14 матчей. По результатам гладкого сезона они замкнули топ-3 в итоговой таблице. На второй позиции расположился «Витебск».

В ЧБ по хоккею состоялись заключительные поединки регулярного сезона-4

Все результаты поединков вторника на экранах. Далее команд ожидает серия плей-ин до 2 побед, которая пройдет с 1 по 6 марта.

# Хоккей Беларуси

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