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В Бресте прошел легкоатлетический Кубок страны

22 мая 2010 18:25
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Толкатель ядра Андрей Михневич показал лучший результат сезона в мире, отправив снаряд на 21 метр 81 сантиметр. Павел Лыжин финишировал вторым с личным рекордом — 21 метр 21 сантиметр. На отметке 80 метров 44 сантиметра приземлился молот у Павла Кривицкого. Это 2-ой результат на планете. Отлично выступила и прыгунья в длину Анастасия Мирончик.

В текущем сезоне на 6 метров 84 сантиметра никто в мире кроме белоруски не прыгал. Кубок Беларуси являлся для наших легкоатлетов отборочным стартом на командный чемпионат Европы. Сборная Беларуси выступит в суперлиге в июне в Норвегии.

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