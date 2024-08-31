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В Бресте и Гомеле стартовал 20 тур футбольного ЧБ

31 августа 2024 12:09
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Двумя матчами в Бресте и Гомеле стартовал 20-й тур футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Бресте и Гомеле стартовал 20 тур футбольного ЧБ-1

В городе над Бугом мозырская «Славия» потерпела крупное поражение от местного «Динамо» со счетом 0:3. В первом тайме дубль оформил Владислав Лях, во втором окончательную точку в матче поставил Александр Свирепа. Во втором поединке «Гомель» на своем поле обыграл «Сморгонь» со счетом 2:1.

# Футбол

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