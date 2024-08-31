В Бресте и Гомеле стартовал 20 тур футбольного ЧБ

В городе над Бугом мозырская «Славия» потерпела крупное поражение от местного «Динамо» со счетом 0:3. В первом тайме дубль оформил Владислав Лях, во втором окончательную точку в матче поставил Александр Свирепа. Во втором поединке «Гомель» на своем поле обыграл «Сморгонь» со счетом 2:1.