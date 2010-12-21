В Борисове прошло чествование чемпиона Беларуси по футболу 2010 года ФК «БАТЭ»

Только представьте, что такие праздничные вечера чествования к удовольствию борисовских болельщиков проходят ежегодно. И, пожалуй, очень важно и престижно для клуба чем-то удивить своих преданных болельщиков и сделать очередное вручение золотых медалей белорусского чемпионата незабываемым и уникальным.

Лучшая команда страны получила заслуженные чемпионские награды, а с ними массу теплых и добрых поздравлений, напутствий и пожеланий. Как от простых болельщиков, так и от чиновников высокого уровня.

Руководитель Минской области Борисов Батура, Министр спорта и туризма Олег Качан, глава Футбольной федерации Геннадий Невыглас произнесли в этот вечер лестные, а главное – задушевные, слова, которые были встречены громовыми овациями зала. Кульминацией первого акта действия стало вручение игрокам и всему тренерскому составу клуба золотых медалей национального первенства-2010. Чемпионский кубок очень гармонично вписался в ряд футбольных трофеев, которыми в нынешнем году борисовчане порадовали своих поклонников.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ»:

Учитывая то, что в конце сезона у нас была такая неприятная серия, поэтому на фоне негативного результата в последних матчах, которые, на самом деле, мало что для нас значили, тяжело оценивать сезон. Надо, чтобы какое-то время прошло. Но какой-то контур вырисовывается.

На самом деле, великолепный для нас сезон. Мы выиграли все. Причем в таком плотном графике.

Еще раз скажу, что в этом году мы провели на восемь игр больше, чем в прошлом. Это очень большая нагрузка. Но мы хорошо справлялись. И Суперкубок, и Кубок, и чемпионство, и выход из группы Лиги Европы.

Еще что в заслугу себе, наверное, поставлю, может, это не скромно будет, организацию работы всего тренерского штаба. Мы гораздо эффективнее сейчас используем всех людей, которые у нас есть. Мы таки образом работали, работаем, и будем шлифовать эту тренерскую работу, которая нам здорово помогла. Каждый имеет свой участок работы, за который отвечает. И, считаю, с блеском с поставленной задачей справляется.

Триумфальный для борисовчан сезон завершился на эффектной и довольно неожиданной ноте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Закрывало торжественную церемонию выступление одного из лучших актеров советского кинематографа, знаменитого и неподражаемого исполнителя, а также одного из самых известных футбольных фанатов Михаила Боярского. И не беда, что главный мушкетер России – рьяный поклонник питерского «Зенита». Оставить без внимания успехи белорусского чемпиона он, конечно, никак не мог.

Михаил Боярский, актер, певец:

Я являюсь болельщиком команды «Зенит». Но с огромным уважение отношусь к команде «БАТЭ», которая была какое-то время не знакома никому из специалистов. Но когда я увидел, как они крепко приделали «Зенит». Я понял, что «БАТЭ» – команда европейского уровня.