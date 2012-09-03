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В Бобруйске на стадионе бывшей мебельной фабрики появится 1500 мест и искусственное поле с подогревом

03 сентября 2012 06:08
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Новости Беларуси. В Бобруйске началась реконструкция стадиона бывшей мебельной фабрики. По проекту он должен быть обустроен по нормам Союза европейских футбольных ассоциаций – УЕФА.

Спортивная арена около 20 лет считалась долгостроем. Решение о реконструкции было принято в начале весны текущего года. Планируется, что стадион оснастят подогреваемым искусственным покрытием на 1500 посадочных мест, двумя трибунами – на 1000 и 500 мест со встроенными помещениями для проведения игр в условиях межсезонья.

Финансирование проекта ведется из городского бюджета. Всего необходимо 35 миллиардов рублей сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области жилищного строительства

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