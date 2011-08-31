В битве аутсайдеров «Витебск» на своем поле разгромил брестское «Динамо» – 3:0

Несмотря на всю значимость для обеих команд очковых приобретений, в этом противостоянии соперники похвально решили сыграть в открытый футбол.

В дебюте поединка окрыленный вызовом в национальную сборную динамовец Дмитрий Мозолевский проверил на прочность перекладину ворот Юрия Васютина. Та прошла испытание с честью. На это «Витебск» ответил оперативно и, главное, эффективно. Розыгрыш стандарта на 15-й минуте – и счет в матче был открыт. Александр Дегтярев мощно пробил из-за пределов штрафной. 1:0 – хозяева вышли вперед.

Вскоре после начала второго тайма гостям снова пришлось начинать с центра поля. На 51-й минуте Алексей Тупчий отправил мяч в «девятку» ворот динамовского украинца Вадима Дионаса. Забив во второй раз, «Витебск» заиграл спокойнее и сломя голову вперед уже не летел, а действовал на контратаках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Подопечные Сергея Ковальчука, тем временем, тщетно пытались раз за разом взять владения витебского вратаря Васютина. Что не получалось у брестчан, с легкостью в третий раз в этом матче проделали хозяева поля. Одна из контратак на 82-й минуте завершилась то ли ударом, то ли удачным приемом мяча от Алексея Кравченко. В любом случае, хозяева поля довели свой перевес до крупного – 3:0. И уверенно проконтролировали ситуацию до финального свистка.

Это поражение стало для брестского «Динамо» первым с тех пор, как на тренерский мостик заступил Сергей Ковальчук. К слову, поединок для молодого наставника стал первым в качестве главного тренера. В предыдущих пяти удачных для брестчан поединках Ковальчук выводил на поле своих подопечных с приставкой и. о. А вот у Александра Синковца дебют без загадочных «исполняющий обязанности» оказался радужным и крупно победным.