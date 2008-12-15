В Березе под Брестом готовятся к открытию собственной ледовой арены

Это уже 4-й такой спортивный объект в области. Возвели его всего за 8 месяцев по канадской технологии. Проектировщики и строители в один голос заявляют: арена уникальная в своем роде.

На ледовой арене в эти дни наводят лоск. Последнюю симфонию исполняет спецоборудование. Эта стройка – уже рекордсмен. Здесь есть чему удивиться. Страховка, регулятор скорости и специальное покрытие. Ледовая беговая дорожка – тренажер один из немногих в Европе. Он позволяет спортсменам оттачивать мастерство и выносливость.

Комплекс включает ледовую арену, тренажерный зал, вестибюль и кафе. Посадочные места, а здесь их около шестисот, трансформеры. В случаи необходимости легко снимаются. Своего звездного часа ждет и хоккейная площадка. На ней можно проводить игры любого уровня, кроме высшей лиги. Хоккеисты из Березы сейчас третьи в областном рейтинге.

Большие планы и у самих жителей. Например, Анатолий Кирилович в свои семьдесят, намерен снова встать на коньки. Ждать осталось недолго. В ближайшие дни власти обещают благоустроить прилегающую территорию. Расчехлить коньки березовцы смогут уже в конце декабря.