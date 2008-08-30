В белорусской столице проходит международный хоккейный турнир

Он проводится в рамках Международного фестиваля хоккея, который собрал восемь команд со всего мира.

Эти представительные турниры – серьезный аргумент на право Беларуси принять чемпионат мира-2014. Заявка на его проведение уже подана в Международную федерацию хоккея и будет рассмотрена на ближайшем конгрессе организации в конце сентября.

Тем временем, сегодня в Ледовом дворце завершился поединок в группе "Б". Латвия обыграла Словакию со счетом 7:2. Но победитель квартета будет определен только по окончании встречи Австрия – Германия. В группе "А", в которой выступает команда Президента Беларуси, сразились сборная Международной федерации хоккея и россияне. 9:7 – в пользу России.

