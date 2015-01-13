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В белорусской хоккейной экстралиге состоялись заключительные матчи первого этапа

13 января 2015 14:01
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В белорусской хоккейной экстралиге состоялись заключительные матчи первого этапа. Лидер первенства солигорский «Шахтер» на своей площадке нанес поражения столичной «Юности» 3:1. А его ближайший преследователь «Гомель» в родных стенах разгромил новополоцкий «Химик-СКА» 5:1. Убедительная домашняя виктория также праздновали «Металлург» и «Брест», а вот «Лида» уступила «Могилеву».

Теперь команды разобьются на 2 группы. Участники первой шестерки определят, кто получит более высокие номера  посева и преимущства в своей площадке в плей-офф. Остальные разыграют две оставшиеся путевки в нокаут-раунд. 

# Хоккей Беларуси

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