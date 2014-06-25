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В Бельгии дельфина назвали в честь Дивока Ориджи, забившего гол в ворота россиян

25 июня 2014 09:31
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Новости Бельгии. Дельфиненка в Boudewijn Seapark в Брюгге назвали в честь футболиста сборной Бельгии Дивока Ориджи, забившего гол в ворота сборной России.

Напомним, 19-летний футболист не только принес своей сборной победу над россиянами, но и вывел команду в плей-офф чемпионата.

Дивок, правда, еще долго не мог поверить в случившееся, как, впрочем, и описать эмоции словами.

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Дивок Ориджи, футболист сборной Бельгии (после матча с Россией):
Это что-то особенное. Я пока даже не осознал, что забил гол на «Маракане». Видимо, это придет позже. Гораздо важнее, что мы выиграли сегодня.

Дельфинёнка Ориджи и его мать Роксанну посетители туристического объекта смогут увидеть уже в июле. Не исключено, что познакомиться с младенцем Ориджи придет и Дивок.

 

# Чемпионат мира по футболу # Дивок Ориджи

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