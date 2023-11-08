В Беларуси стартовал новый сезон волейбольного турнира «Мяч над сеткой»

Новости Беларуси. Матчами в гомельском регионе стартовал новый сезон волейбольного турнира «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт». По традиции в соревнованиях принимают участие воспитанники детско-юношеских спортивных школ со всех уголков Беларуси в возрасте от 10 до 12 лет. В Гомеле отношения выясняют парни 2008 года рождения. Всего шесть дружин.

В течение трех дней команды сыграют по круговой системе. Это насытит соревновательную практику юных спортсменов. Всего запланировано четыре тура. По их итогам определятся сильнейшие коллективы, которые сразятся за медали в финале четырех. Он пройдет в мае будущего года. Всего проект Президентского спортивного клуба объединит более 80 команд.

Анастасия Карнач, специалист по развитию детско-юношеского спорта Белорусской федерации волейбола: Гомельская область является одной из ведущих областей по развитию волейбола, особенно детского. В Гомельской области находятся такие сильнейшие школы, как Центр олимпийского резерва Жлобина, СДЮШОР «Энергия» Гомеля. То есть это кузница талантов нашего будущего поколения волейболистов.

Арсений Ваш, воспитанник Центра олимпийского резерва Жлобина:

Очень любим соревнования. Готовы рвать площадку. Все команды хотят нас выиграть, так как мы на первом месте, но мы стараемся, не стоим на месте и работаем.

Старты подобного формата – отличная возможность работы с молодежью. Уже на этом этапе тренеры могут определить самых перспективных исполнителей и рекомендовать им выбрать большой спорт смыслом и делом жизни.