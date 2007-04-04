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В Беларуси стало на 6 мастеров спорта больше

04 апреля 2007 17:48
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Высоких званий удостоены гандболисты команды-участницы национального чемпионата - столичного "Аркатрона".Удостоверения и значки ребята получили из рук председателя федерации - спикера палаты представителей - Владимира Коноплева. На встрече обсуждались и насущные проблемы. В частности, главу федерации интересовали вопросы готовности нашей женской юниорской сборной к отборочному турниру Чемпионата Европы, и мужской молодежной команды, которой предстоит поездка в Турцию на квалификационные игры мирового первенства.

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