В Беларуси стало на 6 мастеров спорта больше

Высоких званий удостоены гандболисты команды-участницы национального чемпионата - столичного "Аркатрона".Удостоверения и значки ребята получили из рук председателя федерации - спикера палаты представителей - Владимира Коноплева. На встрече обсуждались и насущные проблемы. В частности, главу федерации интересовали вопросы готовности нашей женской юниорской сборной к отборочному турниру Чемпионата Европы, и мужской молодежной команды, которой предстоит поездка в Турцию на квалификационные игры мирового первенства.