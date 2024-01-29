В Беларуси проходят соревнования по гандболу «Вавёрка-Кап» и Олимпийские дни молодёжи по фехтованию

Найти свой вид спорта и добиться первых побед: юные белорусские спортсмены принимают участие в крупных республиканских соревнованиях, гандбольной лиге «Ваверка-Кап» и Олимпийских днях молодежи по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности в сюжете Виктории Яссин.

Уже шестой год Минск принимает республиканские соревнования детско-юношеской гандбольной лиги «Ваверка-Кап». Количество дружин увеличивается с каждым годом, и если на старте их было восемь, то сейчас их уже 44-е. В январе проходит первый этап, в котором соревнуются 12 команд девушек 14-15 лет.

Наталья Карпилович, главный судья турнира:

В прошлом году закончилась лига старшего возраста – 2008 года рождения. И 70 % этих деток, которые прошли через «Ваверку», они сейчас находится в молодежной сборной.