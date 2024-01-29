В Беларуси проходят соревнования по гандболу «Вавёрка-Кап» и Олимпийские дни молодёжи по фехтованию
Найти свой вид спорта и добиться первых побед: юные белорусские спортсмены принимают участие в крупных республиканских соревнованиях, гандбольной лиге «Ваверка-Кап» и Олимпийских днях молодежи по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подробности в сюжете Виктории Яссин.
Уже шестой год Минск принимает республиканские соревнования детско-юношеской гандбольной лиги «Ваверка-Кап». Количество дружин увеличивается с каждым годом, и если на старте их было восемь, то сейчас их уже 44-е. В январе проходит первый этап, в котором соревнуются 12 команд девушек 14-15 лет.
Наталья Карпилович, главный судья турнира:
В прошлом году закончилась лига старшего возраста – 2008 года рождения. И 70 % этих деток, которые прошли через «Ваверку», они сейчас находится в молодежной сборной.
Весной 2024 года предстоят еще два этапа. В борьбу вступят и участницы помладше – до 11 и 13 лет. По итогам отбора будет выявлен квартет, который сыграет в финале в октябре. «Ваверка-Кап» – первые серьезные соревнования для юных участниц, приезжающих не только со всех регионов Беларуси, но и из России.
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