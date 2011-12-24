В Беларуси назвали лучших спортсменов 2011 года

Новости Беларуси. Ими стали пловчиха Александра Герасименя и борец греко-римского стиля Алим Селимов.

В ежегодном опросе в этот раз участвовало рекордное количество журналистов — 138. Возглавить почётный список Александре Герасимене позволило сенсационное выступление на чемпионате мира в Шанхае, где она завоевала золото на самой престижной дистанции — 100 метров вольным стилем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Герасименя, чемпионка мира по плаванию:

У нас сейчас проходили соревнования в Америке. Сейчас у меня после них очень жёсткая акклиматизация, очень хочется спать, но отдыхать некогда — через месяц у нас национальный чемпионат, и естественно нужно показать хороший результат.