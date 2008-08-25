В Беларуси готовятся к фестивалю хоккея

Мероприятие приурочено к 100-летию Международной Федерации хоккея, а также Году здоровья.

Фестиваль, который обещает стать одним из самых грандиозных праздников к 100-летнему юбилею Международной федерации хоккея отметит вся Беларусь. Отметит вместе с командами из России, США, Австрии, Германии, Латвии, и Словакии. Первый поединок между обладателем кубка Беларуси минским Керамином и Динамо уже состоялся, впереди соревнования юношеских и любительских команд. Завтра в Бобруйске пройдет первая встреча юниорской сборной Беларуси со словаками. Есть мнение, что качество организации Фестиваля станет важным аргументом белорусского хоккея в борьбе за право проведения чемпионата мира-2014. Евгений Горин поинтересовался особенностями фестивальной программы.

"Фестиваль хоккея" новика не только для Беларуси. С таким размахом 100-летие международной федерации не празднуют больше нигде в мире. За 11 дней праздник на льду отметится во всех городах с богатыми хоккейными традициями. Восемь команд, шесть стран, легендарные гости. Такие как Владислав Третьяк, и даже режиссер из Голливуда Бобби Фаррелли. Создатель фильма "Все без ума от Мэри".

С этого года в Беларуси вводится прогрессивная система подсчета хоккейной статистики. Курирующий проект знаменитый Игорь Куперман признается, что следит за белорусским хоккеем, еще со момента попадания в НХЛ белоруса Олега Микульчика. Приехав сюда, поразился темпам, с которыми развивается наш хоккей.

Программа праздника включает два юношеских турнира и любительские соревнования. Среди гостей будет и команда из США, возглавляемая нашим соотечественником Юрием Кривохижей. Уже завтра в Бобруйске скрестят клюшки юниорская сборная Беларуси со словаками. Заключительная часть фестиваля состоится в Минске.

В последний день лета - 31 августа - во всех хоккейных дворцах страны пройдут Дни открытых. В это время зрители и болельщики смогут в свободной форме пообщаться с тренерами, представителями клубов и игроками. Взять автографы и даже получить мастер-классы по игре в хоккей.

