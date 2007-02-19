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В Беларуси будут играть в гольф!

19 февраля 2007 10:56
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Через три года в Колодищах будет возведен гольф-комплекс. Указ о его строительстве подписал Президент страны Александр Лукашенко. Объект будет состоять из гольф-клуба и спортивной деревни. Планируется, что он сможет принимать 250 посетителей одновременно. Для удобства посетителей в комплексе разместятся раздевалки, душевые комнаты, магазин сопутствующих товаров и ресторан. Также построят отель на 100 мест. Проектировкой сооружения занимаются белорусские архитекторы, поможет им специалист по полям для гольфа из Англии.

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