В Беларуси будут играть в гольф!

Через три года в Колодищах будет возведен гольф-комплекс. Указ о его строительстве подписал Президент страны Александр Лукашенко. Объект будет состоять из гольф-клуба и спортивной деревни. Планируется, что он сможет принимать 250 посетителей одновременно. Для удобства посетителей в комплексе разместятся раздевалки, душевые комнаты, магазин сопутствующих товаров и ресторан. Также построят отель на 100 мест. Проектировкой сооружения занимаются белорусские архитекторы, поможет им специалист по полям для гольфа из Англии.