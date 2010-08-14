В Беларусь впервые прилетела футбольная сборная из Венесуэлы

Не обойдется и без обширной культурной программы. Сборная Венесуэлы посетит комплекс «Хатынь» и несколько минских музеев. А в начале декабря Боливарианскую республику с ответным визитом посетит футбольный клуб «Минск».
Игорь Шлойдо, генеральный директор футбольного клуба «Минск»:
В Южной Америке футбол на очень высоком уровне. Сегодня сборная Венесуэлы по рейтингу выше сборной Беларуси. Поэтому я думаю, что игры будут интересными.
Мигель Мора, спортивный директор венесуэльского футбольного клуба:
Мы наслышаны о белорусских футболистах. Минская команда — одна из сильнейших в Беларуси. Поэтому мы рады померяться с ней силами. Надеемся, что эти игры не последние. Ждем белорусских футболистов у себя на родине.