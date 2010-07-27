В Барселоне стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике

Первый комплект наград был разыгран мастерами спортивной ходьбы.

Лучший результат на дистанции 20 километров показал россиянин Станислав Емельянов – он финишировал через 1 час 20 минут и 10 секунд. Белорус Денис Симанович, выступавший на этой дистанции, долгое время шёл среди лидеров, однако за пару километров до финиша был дисквалицирован судьями за нарушение правил ходьбы и переход на бег.

В утренней части соревновательной программы европейского первенства проходили квалификационные соревнования в различных дисциплинах. Из трио белорусских метателей молота в финал сумел пробиться только Валерий Святохо, показавший в результат 74 м 66 см. А вот Павел Кривицкий и Юрий Шаюнов не смогли преодолеть квалификационный этап и завершили выступления.

В финал континентального первенства вышли три белорусские токательницы ядра: олимпийская чемпионка Янина Провалинская-Корольчик (результат квалификации — 17 м 68 см), серебряный призер Олимпийских игр Наталья Михневич, показавшая 18 м 46 см и обладательница олимпийской бронзы Надежда Остапчук с результатом 18 м 44 см. Сегодня вечером все они поспорят за медали европейского чемпионата.

Кроме того в финале выступит и прыгунья в длину Анастасия Мирончик. В квалификационных соревнованиях наша соотечественница в первой же попытке выполнила норматив для выхода в финал, прыгнув на 6 м 66 см.

Напомним, что, по словам главного тренера нашей легкоатлетической сборной Анатолия Бадуева, белорусы планируют завоевать пять медалей европейского чемпионата.