В австрийском Санкт-Антоне завершился четвертый этап Евролиги по волейболу

Перед дебютирующей в этом турнире сборной Беларуси ставилась задача опередить Турцию и занять второе место в группе "Б", которое гарантировало бы нашим волейболистам место в финале. Для этого белорусам в последнем матче надо было обыграть команду Германии и надеяться, что Австрия будет сильнее турков. И если австрийцы со своей задачей справились, одержав верх со счетом 3:0, то вот подопечные Александра Сингаевского надежд не оправдали, более того, не сумели взять ни одной партии: 21:25, 21:25, 32:34. Таким образом, сборная Беларуси заняла третье место в группе и в финал не попала.