В Антхольце по-спортивному жарко

Чемпионату мира по биатлону как всегда есть чему удивить. 8 февраля прошла комбинированная эстафета, и на пьедестале не оказалось фаворитов: россиян и немцев.

Комбинированная эстафета в рамках Чемпионата мира проводилась впервые. Так что этот старт - не просто зрелищная гонка, а событие отчасти историческое. Все-таки быть первыми чемпионами всегда приятно и почетно. Имена счастливчиков (в фаворитах ходили Россия, Германия и Норвегия) многотысячная болельщицкая аудитория узнала спустя два часа после выстрела стартера.



За награды боролась 21 сборная - под номером семь выступали белорусы. Забойщица Дарья Домрачева держалась в группе лидеров, на первой лежке закрыла тарелочки, используя один дополнительный патрон, и покинула стрельбище 10-ой, отставая от первой - француженки Бавэрэль-Робер на 16 секунд. В стойке посыпались многие: Даше потребовалось два лишних выстрела и на финише она 8-ая. Соколова отправилась бежать свой 6-километровый отрезок через 50 секунд после норвежки. С первой стрельбой справилась, а вот стойку провалила: два штрафных круга отбросили сборную Беларуси на 11 позицию и заставили помахать ручкой желанным медалям.

Тем временем, силами Олоффсон в лидеры выбилась Швеция. Объявление благодарности своим лыжам-скороходам - почти ритуал.

На третьем этапе в судьбе и местоположении белорусской сборной ничего не поменялось, и это несмотря на то, что Александр Сыман на огневых рубежах отработал безошибочно. Финишер Сергей Новиков к спасительным выстрелам прибегал дважды, закончил же гонку 13-ым.

Тройка лидеров тасовалась от этапа к этапу. Все стало ясно перед заключительным отрезком длиною в семь с половиной километров. Карл-Йохан Бергман ушел первым, через 13 секунд его бросился догонять Андрессен, еще через 11 замаячила стать Пуаре. Стрельба из положения лежа француза и норвежца местами поменяла, впрочем, в этом мало кто сомневался, Пуаре поймал кураж, а Фруде так и не научился стрелять.

Как результат - Швеция - Франция - Норвегия - вот имена победителей. Также отметим неудачное выступление сборной России: Мальгина - Гусева - Чудов и Ярошенко,которые финишировали девятыми, а также шатания по турнирной таблице немцев. У них Хитцер задала темп, Дэнкингер преимущество растранжирила на штрафных кругах, Грайс подтащил сборную вплотную к пьедесталу, но неудачи в стрельбе Вольфа оставили Германию на пятом месте.