В Англии назван первый финалист Кубка лиги по футболу

Ответный матч ½ между «Астон Виллой» и «Блэкберном» превратился в голевое безумие.

Бирмингемцы, имевшие преимущество по итогам первой встречи 1:0, быстро его растеряли. У гостей дубль оформил хорват Никола Калинич. Однако затем подопечные Мартина О Нила забили пять мячей подряд. Два из них на счету Эмиля Хески. В итоге поединок закончился победой «Астон Виллы» 6:4. Ее соперником в финале станет победитель манчестерского дерби.

Тем временем, два матча состоялись в рамках премьер-лиги. «Арсенал» взял верх над «Болтоном» 4:2 и вышел в лидеры турнира, а «Ливерпуль» был сильнее «Тоттенхэма» 2:0 и сменил восьмое табличное место на шестое.