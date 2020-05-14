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В 2020 FIFA не будет определять лучших игроков и тренеров по итогам года

14 мая 2020 08:50
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Новости мира. Международная федерация футбола в 2020 году не будет определять лауреатов наград The Best FIFA Football Awards, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В 2020 FIFA не будет определять лучших игроков и тренеров по итогам года -1

Причина – пандемия коронавируса, охватившая планету.   

В 2020 FIFA не будет определять лучших игроков и тренеров по итогам года -4

Напомним, FIFA называет лучших по итогам года в номинациях футболист/футболистка, вратарь мужских и женских команд, тренеры. Также называют авторов лучших голов и составляются всевозможные сборные мира. Но не в этот раз.     

# Футбол

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