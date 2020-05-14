В 2020 FIFA не будет определять лучших игроков и тренеров по итогам года

Новости мира. Международная федерация футбола в 2020 году не будет определять лауреатов наград The Best FIFA Football Awards, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, FIFA называет лучших по итогам года в номинациях футболист/футболистка, вратарь мужских и женских команд, тренеры. Также называют авторов лучших голов и составляются всевозможные сборные мира. Но не в этот раз.