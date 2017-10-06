В 2018 протестируют новый формат проведения Кубка Дэвиса

Новости Беларуси. В 2018 году в региональных группах первой и второй зон матчей Кубка Дэвиса Международная федерация тенниса опробует новый формат проведения игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встречи будут проводиться на протяжении двух, а не трех дней. Матчи будут проходить в трехсетовом, а не пятисетовом формате.

В первый день будут проводиться два одиночных матча, а во второй – парный матч и два обратных одиночных.

В Мировой группе матчи будут проходить так же, как сейчас – на протяжении трех дней в пятисетовом формате. Кроме того, со следующего года в командах будет по пять игроков, а не по четыре.