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В 2018 протестируют новый формат проведения Кубка Дэвиса

06 октября 2017 19:58
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Новости Беларуси. В 2018 году в региональных группах первой и второй зон матчей Кубка Дэвиса Международная федерация тенниса опробует новый формат проведения игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встречи будут проводиться на протяжении двух, а не трех дней. Матчи будут проходить в трехсетовом, а не пятисетовом формате.

В первый день будут проводиться два одиночных матча, а во второй – парный матч и два обратных одиночных. 

В Мировой группе матчи будут проходить так же, как сейчас – на протяжении трех дней в пятисетовом формате. Кроме того, со следующего года в командах будет по пять игроков, а не по четыре.

# Теннис

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