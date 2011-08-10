В 20-м туре чемпионата Беларуси ФК БАТЭ на своем поле одержал непростую победу над «Белшиной» – 1:0

Преодолев третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, команда Виктора Гончаренко в хорошем расположении духа вернулась к реалиям белорусского чемпионата. Только вот непростая, хотя и полностью заслуженная победа над литовским «Экранасом», как показала воскресная игра 20-го тура борисовчан против бобруйской «Белшины», эмоционально выхолостила «желто-синих».

С первых минут поединка хозяева привычно завладели игровой инициативой, однако моменты в стартовой 45-минутке создавали как-то уж слишком натужно. В этом, бесспорно, велика заслуга бобруйской команды. Подопечные Александра Седнева действовали грамотно и довольно слаженно.

Удивила и тактическая расстановка «шинников», а точнее, наличие в опорной зоне гостей Геннадия Близнюка, которого болельщики привыкли лицезреть на острие атаки. Смена амплуа для бывшего игрока национальной сборной страны и экс-борисовчанина неразрешимой задачей не стала. Геннадий отрабатывал в защите и по старой памяти не забывал проверять на прочность кипера хозяев Александра Гутора, пускай и не слишком часто.

Борисовчане, в свою очередь, атаковали довольно много, вот только обилием созданных голевых моментов похвастать не могли. Можно выделить разве что удары со средней дистанции Ренана Брессана и Филиппа Рудика, с которым непросто, но уверенно справился вратарь гостей Руслан Копанцов.

После антракта рисунок игры практически не менялся вплоть до 70-й минуты. Борисочане атаковали, но острые моменты создать не могли. Главком хозяев с целью освежения игры выпустил на газон борисовского «Городского» стадиона Артема Концевого. И тот, оправдав доверие тренера, сыграл роль коварного Джокера.

Буквально через две минуты после своего появления на поле седьмой номер борисовчан красиво и точно пробил после подачи с фланга в исполнении капитана «желто-синих» Игоря Шитова. 1:0 – БАТЭ вышел вперед.

Забитый мяч словно окрылил созидателей БАТЭ. Буквально в следующей атаке Концевой вполне мог оформить голевой дубль. Помешал нападающему Руслан Копанцов, невероятным образом среагировавший на добивание, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В последствии хозяева упустили еще несколько хороших моментов, за что чуть было не поплатились на последней компенсированной минуте встречи. «Шинники» заработали перспективный стандарт, но поразить борисовские ворота бобруйчанин Дручик не сумел. А главный судья, гомельчанин Михаил Лавский, тут же дал финальный свисток, зафиксировавший непростую победу борисовчан – 1:0.