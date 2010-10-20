В 196 минской школе открылся специализированный класс гандбольного клуба «Динамо-Минск»

Учиться здесь будут неоднократные чемпионы Минска и Минской области, некоторые из которых уже имеют первый взрослый разряд.

В подарок от клуба будущие звезды белорусского гандбола получили всю необходимую экипировку и инвентарь. Но главным подарком для ребят стал мастер-класс от кумиров.

Валентин Несинов, тренер детского гандбольного клуба «Динамо-Минск»:

Все будет зависеть от них, как они будут учиться, тренироваться. Но перспектива у них попасть в основную команду гандбольного клуба «Динамо-Минск» и в сборную, конечно.