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В 196 минской школе открылся специализированный класс гандбольного клуба «Динамо-Минск»

20 октября 2010 17:44
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Учиться здесь будут неоднократные чемпионы Минска и Минской области, некоторые из которых уже имеют первый взрослый разряд.

В подарок от клуба будущие звезды белорусского гандбола получили всю необходимую экипировку и инвентарь. Но главным подарком для ребят стал мастер-класс от кумиров.

Валентин Несинов, тренер детского гандбольного клуба «Динамо-Минск»:

Все будет зависеть от них, как они будут учиться, тренироваться. Но перспектива у них попасть в основную команду гандбольного клуба «Динамо-Минск» и в сборную, конечно.

# общество

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