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В 10-километровой гонке свободным стилем золотая медаль у Шарлотты Каллы (Швеция)

16 февраля 2010 06:23
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Очередной соревновательный день зимней Олимпиады в канадском Ванкувере назвал имена 6 олимпийских чемпионов.

Белорусские спортсменки в этом виде были далеки от пьедестала - Елена Санникова финишировала 44-ой, Ольга Василёнок — 56-ой, Екатерина Рудакова — 59-ой.

Мужчины-лыжники свободным стилем бежали 15 километров. Быстрее остальных к финишу пришел швейцарец Дарио Колонья. Белорусы, к сожалению, значительно отстали - Сергей Долидович был на финише 35-м, Алексей Иванов — только 60-м, Леонид Корнеенко — 63-м.

Чемпионами четвертого дня ванкуверской Олимпиады также стали швейцарский горнолыжник Дидье Дефаго, американец Сэт Уэскотт, опередивший всех соперников  в кросс-сноубординге и корейский конькобежец Тай Бум Мо. Ещё один комплект золотых наград достался китайским фигуристам Шень и Чжао.

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