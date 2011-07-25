Уверенно обыграв в Борисове «Линфилд», БАТЭ прошел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Еврокубковая сессия минувшей недели для белорусских клубов началась с приятного события. В отличие от первого свидания «Линфилда» и борисовчан в Белфасте перед родными болельщиками «желто-синие» спокойно и уверенно продемонстрировали как подобает играть лидеру белорусского футбола.

Подопечные Виктора Гончаренко солидно и, скажем так, по-взрослому доказали свой перевес в классе над полупрофессиональным «Линфилдом», без лишних треволнений и ненужной суеты оформив путевку в следующий раунд Лиги чемпионов.

После скоромного на острые моменты первого тайма во второй половине встреча пошла подинамичнее и поострее. Как следствие, на 58-й минуте хозяева открыли счет в матче. Мягкий навес Артема Концевого на дальней штанге своевременно встретил Павел Нехайчик. Удар головой у белорусского хавбека получился неберущимся для кипера гостей Алана Блэйни. 1:0 – БАТЭ повел в счете.

А спустя всего три минуты стражу ворот «Линфилда» пришлось капитулировать снова. Настырный Александр Павлов буквально продавил, протаранил оборону североирландского клуба, после чего эффектно пробил, как говорят у нас во дворах, «под Бэльку». Перевес БАТЭ удвоился.

Непритязательные кроткие попытки гостей сократить отставание нашли воплощение в парочке полумоментов в конце встрече, но к изменению цифр на табло не привели.

БАТЭ побеждает – 2:0. И уже 25 июля проведет матч третьего квалификационного раунда против литовского «Экранаса». Поединок в Паневежисе начнется в 19.00 по белорусскому времени, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Удачи борисовчанам!

В первом матче Лиги чемпионов нового сезона ФК БАТЭ неожиданно сыграл вничью в Белфасте с «Линфилдом» – 1:1