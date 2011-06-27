Уверенная игра вратаря «Белшины» Руслана Копанцова позволила команде отобрать очки у «Шахтера»

Солигорский «Шахтер» с майского, 10-го чемпионатного тура, начал без жалости и снисхождения громить соперников направо и налево, что, естественно, очень быстро и благоприятно отразилось на табличном положении горняков. Сегодня солигорчане увереннейшим образом застолбили за собой второе, вслед за «БАТЭ», место в чемпионатном реестре.

В 15-ом чемпионатном туре «горняки» получили возможность подобраться к лидеру Высшей лиги еще ближе. Поражение подопечных Виктора Гончаренко от минского «Динамо» в совокупности с возможным успехом солигорчан в субботнем поединке с «Белшиной» позволили бы подопечным Владимира Журавля заметно сократить очковый борисовский гандикап.

А ведь на носу и очное свидание «Шахтера» и «БАТЭ», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Оно намечено на ближайшую среду. Так что, однозначно, «горняки» были решительно настроены на победу над «Белшиной».

Тем не менее, набиравшая мощь волна непрерывно успешных чемпионатных матчей «желто-черных» разбилась о каменный монолит бобруйской защиты. А точнее о монументально непробиваемые действия в воротах гостей кипера «шинников» Руслана Копанцова.

Александр Алумона и Юрий Коломыц в перерыве, наверняка, обсуждали в раздевалке феноменальную реакцию бобруйского вратаря, сумевшего каким-то непостижимым образом отразить их удары в первом тайме.

Впрочем, на 70-й минуте встречи на стадионе «Строитель» гостей вряд ли могла спасти реакция Копанцова. Если бы мяч после удара Павла Ситко не побратался с перекладиной, то игрокам «Белшины» пришлось бы начинать с центра поля.

А так, гола не случилось, и счет не изменился. Сухие стартовые нули на табло сохранились до финального свистка арбитра Михаила Лавского. Бобруйчане увезли из Солигорска почетную ничью – 0:0.