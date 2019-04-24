Новости Беларуси. Утверждена легкоатлетическая программа II Европейских игр, которые примет Минск в июне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Принято решение сформировать девять видов (индивидуальных и эстафет), в которых будут разыгрываться медали.

Кроме того, еще один комплект наград будет вручен лучшим сборным в командном зачете. Таким образом, в легкой атлетике сильнейшие определятся в десяти видах программы. А общее количество комплектов медалей, которые будут разыграны во время II Европейских игр, увеличилось до 200.