Успешное выступление белорусской теннисистки Полины Пеховой в Италии

Баскетболисты «Орландо Мэджик» успешно стартовали во 2-м раунде плэй-офф чемпионата НБА

В первом матче серии против «Атланты Хоукс» на паркете родной «Амвен Арены» «волшебники» разгромили гостей с редким для плэй-офф преимуществом в 43 очка: 114 на 71.