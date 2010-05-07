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Успешное выступление белорусской теннисистки Полины Пеховой в Италии

07 мая 2010 13:57
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Пробившись из квалификации, она вышла в полуфинал одиночного разряда. В противостоянии дуэтов интернациональный тандем Пехова-Лу оспорят титул.

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