Успешное выступление белорусской теннисистки Полины Пеховой в Италии

За бортом первенства не осталась и белорусская дружина.
Это стало понятно после поражения Виктории от сербки Аны Иванович в матче 2-го раунда турнира женской теннисной ассоциации в Риме.
В первом матче серии против «Атланты Хоукс» на паркете родной «Амвен Арены» «волшебники» разгромили гостей с редким для плэй-офф преимуществом в 43 очка: 114 на 71.
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