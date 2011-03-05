Успехи молодежи ХК «Динамо» (Минск) – главный сюрприз команды в плей-офф КХЛ

Два сезона наличием минской команды в Континентальной Хоккейной Лиге были недовольны, кажется, все – и у нас в стране, и за ее пределами. А теперь выяснилось, что, на самом деле, Лига вытянула счастливый билет, пригласив в свое время «Динамо». И спортивные результаты белорусы постепенно подтянули, и атмосферу вокруг хоккея научились создавать дай Бог каждому. Теперь у нас проблемы с билетами. Впрочем, какие проблемы?

В субботу «Минск-Арена» побила очередной рекорд посещаемости. Осталось выяснить, сколько же на самом деле она вмещает. Видимо, искомая цифра напрямую коррелируется с результатами команды.

Андрей Михалев, ХК «Динамо» (Минск):

Думали, что плохо начнем. Пришло много народа – мы волновались. Но быстро открыли счет, поэтому легче стало. Пропустили, но сразу же забили второй гол. А потом играли на контратаках.

Сергей Дрозд, ХК «Динамо» (Минск):

Игра немногим отличалась от второго матча в Ярославле. Мы действовали как сказал нам тренер – играть вторым номером. Больше уделяли внимание игре в обороне.

Эйфория после третьего матча четвертьфинала захлестнула, пожалуй, всех. Еще бы: 4:1 и 2:1 в серии. Но где-то внутри не дремал строгий критик. Победили минчане по праву, однако и «Локомотив» не использовал свои моменты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Так что все легко могло повернуться иначе.

Владимир Вуйтек, главный тренер ХК «Локомотив» (Ярославль):

Я думаю, что сегодня мы лучше играли, чем во втором матче дома.

Однако наставник «Локомотива» не скрывал: своими звездами он недоволен. Ошибки Субботина, Лехтяри и Баренки в третьем матче были довольно очевидны.

Владимир Вуйтек, главный тренер ХК «Локомотив» (Ярославль):

Пока можно сказать, что некоторые игру не понимают, что мы играем с позиции фаворита. Их как-то трясет.

Важный фактор этой серии – игра вратарей. Проблемы на последнем рубеже обороны «Локо» минчане обозначили довольно четко. В частности, шайбу Джеффа Платта можно поставить в упрек Кочневу. В то время, как Роберт Эш был великолепен, и его признали лучшим игроком поединка.

Андрей Михалев, ХК «Динамо» (Минск):

Тренер сказал, чтобы больше бросали из-под защитников.

Настоящим открытием стало четвертое звено «Динамо», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». За все регулярное первенство Сергей Дрозд и Михаил Стефанович забросили две шайбы на двоих. А тут хватило трех матчей, чтобы отличиться. А ведь на совести этой тройки еще и буллит в исполнении Александра Кулакова.

Сергей Дрозд, ХК «Динамо» (Минск):

Сами в себе ребята разобрались. Тем более, столько болельщиков ходит на игры. Нельзя их подводить. Хочется радовать и себя, и их.

После второй подряд победы со счетом 4:1 в руках у болельщиков появились вот такие плакаты. Но это болельщики – им позволительно. А хоккеистам надо сосредоточиться на игре.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

Могут немного расслабиться психологически. То, что мне надо было сделать, я сделал.

О том, что минчанам строить планы на полуфинал рано, «Локомотив» напомнил в воскресенье.

Владимир Вуйтек успокоил игроков и немного изменил состав, впервые выпустив на лед в матчах плей-офф, в частности, не чужого нам Сергея Остапчука. Эти меры принесли положительный эффект.

Владимир Вуйтек, главный тренер ХК «Локомотив» (Ярославль):

Нам надо было что-то сделать, чтобы встряхнуть команду. Мы решили поставить Остапчука. И решили поменять двойку нападающих.

Дубль Александра Калянина к восьмой минуте поединка сделал свое черное дело. Спасти «Динамо» могло только чудо.

«Локомотив» же проводил едва ли не лучший свой матч в этой серии, напомнив, кто выиграл регулярное первенство в Западной конференции.

Михаил Стефанович, ХК «Динамо» (Минск):

Здесь было много борьбы, моментов. Может, сыграло роль то, что в самой первой смене удалились. Они первые забили. А в прошлых играх мы открывали счет.

С такой командой нужно меньше удаляться и играть всей командой.

Стефанович – один из героев четвертого матча в составе «Динамо», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И, кстати, лучший новичок прошедшей недели в КХЛ. Его звено вновь было самым заметным в составе минчан. Сам Миша забросил шайбу с передачи Александра Кулакова, а затем Кулаков ассистировал и Сергею Дрозду.

Успехи молодежи на фоне той же неубедительной игры тройки Стася стали главным сюрпризом «Динамо» в плей-офф.

Михаил Стефанович, ХК «Динамо» (Минск):

Соперники пробуют сдержать наших лидеров, и у нас появляется шанс показать свою игру. Пока получается.

Надежды на положительный исход противостояния тлели, пожалуй, до третьей шайбы «Локомотива» в исполнении Андрея Кирюхина. Вновь в решающий момент возросло значение малейшей ошибки. И ее допустили именно минчане. А точнее, Джордан Хенри.

Потом еще Карел Рахунек реализовал большинство.

Таким образом, 4:2, а в серии счет сравнялся – 2:2.

Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо» (Минск):

После игры в Ярославле сказал, что буду доволен, если выиграем один матч из двух.

Михаил Стефанович, ХК «Динамо» (Минск):

Все, как и было, все опять начинается с нуля. Только сейчас будет до двух побед. Не надо делать никакого горя – серия продолжается.