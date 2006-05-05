Успехи белорусов в тяжелой атлетике

Являясь экс-рекордсменкой мира в рывке, Анна Батюшко и на этот раз не позволила усомниться в своей силе.

Удачно использовав все три подхода и с результатом 110 килограммов, Батюшко становится чемпионкой континента в этом упражнении.

А вот упражнение <толчок> белоруске даётся не так легко. 120 килограммов она взяла лишь со второй попытки. В третьем подходе Батюшко толкает 124 килограмма, столько же, сколько и украинка Ванда Масловска, но проигрывает малое серебро по собственному весу. Вне конкуренции здесь оказалась россиянка Светлана Шимкова. Она же стала и чемпионкой Европы по сумме двоеборья.

В итоге Анна Батюшко завоевала серебро, а украинская штангистка Ванда Масловска стала бронзовым призёром.



Затем пришло время молодого и, как оказалось, весьма талантливого Геннадия Махвеени, выступавшего в весе до 62 килограммов вместо потяжелевшего тёзки Олещука. Рванув последовательно 121, 126 и 129 килограммов, новобранец сборной берёт малое серебро. Поначалу всё шло гладко и во втором упражнении, но осечка в третьем подходе на 161 килограмме по сути лишает белоруса первого места. Махвееня третий в упражнении <толчек> и бронзовый призёр Чемпионата по сумме. Золото у россиянина Дмитрия Воронина, серебро у румынского ветерана Адриана Жигау.

Завершили соревнования женщины в весовой категории до 69 килограммов. К сожалению, наша Оксана Золотарёва осталась без медалей. Хотя имела реальный шанс завоевать малую бронзу во втором упражнении. Толкнув одинаковый вес с полькой Доминикой Мистерской, белоруска проиграла за счёт собственного веса. По сумме двоеборья Золотарёва - четвёртая.