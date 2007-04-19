Успех спортсмена зависит от метода подготовки

Вопросы адаптации современных технологий в подготовке спортсменов будут рассмотрены в Минске на совместном конгрессе Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо" и Белорусского государственного университета физической культуры. В повестке дня также - такие аспекты, как использование психотехнологий в системе подготовки сотрудников, проблемы медико-биологического и фармакологического сопровождения подготовки к соревнованиям. Для участников будут организованы различные мастер-классы и открытые показательные занятия на базе спецподразделения МВД.