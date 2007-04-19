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Успех спортсмена зависит от метода подготовки

19 апреля 2007 09:52
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Вопросы адаптации современных технологий в подготовке спортсменов будут рассмотрены в Минске на совместном конгрессе Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо" и Белорусского государственного университета физической культуры. В повестке дня также - такие аспекты, как использование психотехнологий в системе подготовки сотрудников, проблемы медико-биологического и фармакологического сопровождения подготовки к соревнованиям. Для участников будут организованы различные мастер-классы и открытые показательные занятия на базе спецподразделения МВД.

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