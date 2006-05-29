Ушу минчанам по душе

Из года в год все больше юных минчан осваивают боевое искусство Поднебесной. Только в Советском районе столицы <китайскую гимнастику> практикуют в четырех спортивных секциях.Больше всего ушу напоминает художественную гимнастику с характерным для боевых искусств приложением силы, эмоций, чувства стиля и оружия. Сегодня в Минской федерации ушу насчитывается не менее 1000 адептов восточной пластики и координации. На чемпионатах мира в фаворе китайцы, породившие этот вид спорта. Однако на последнем чемпионате Европы, проходившем в Италии, белорусы завоевали три медали, в том числе одну высшего достоинства. :Третьеклассница Оля Ермак занимается ушу второй год. Пришла в секцию по совету брата. У малышки уже есть медали и дипломы различных состязаний. Увлечение помогает девочке стать более сосредоточенной, а также это хороший способ завести новых друзей. Уже через неделю лучшие молодые спортсмены столицы отправятся в Варшаву, чтобы принять участие в соревнованиях одного из этапов кубка мира.