Уроженец Минска Артем Милевский назван лучшим игроком Украины сезона 2008/09

Нападающий киевского «Динамо» 24-летний Артем Милевский победил в опросе журнала «Футбол» и сайта Football.ua на звание лучшего игрока Украины сезона-2008/09.

Основным конкурентом форварда в борьбе за «Золотой мяч Украины» был защитник донецкого «Шахтера» хорват Дарио Срна. В итоге Артем Милевский опередил его более чем на 400 очков.

Играть в футбол Милевский начал в белорусской столице, выступал за юношескую команду «Смена».

Из-за места рождения Артема в свое время разгорелся громкий скандал, который разбирала ФИФА. Дело в том, что Милевский еще до переезда в Киев успел сыграть за одну из юношеских сборных Беларуси. И когда выразил желание выступать за Украину, выяснилось, что есть проблемы. В итоге все завершилось тем, что при посредничестве президента ФИФА Йозефа Блаттера был найден компромисс и Милевский стал киевлянином, сообщает агентство «Минск-Новости».