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Универсиада: что это такое, каковы условия участия и в каких дисциплинах преуспевают белорусы

27 января 2015 07:53
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Универсиада, или «Всемирные студенческие игры» – состязания среди учащихся высших учебных заведений. Само название состоит из слов университет и Олимпиада. И в последние годы турнир поистине стремится к тому, чтобы приблизиться по престижности к главным стартам четырехлетия.

Участием в Универсиадах не брезгуют и именитые атлеты, призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. Условие одно: разумеется, нужно учиться в вузе и быть не моложе 17 и не старше 28 лет.

Универсиада – главный старт под эгидой ФИСУ – Международной федерации студенческого спорта. Форумы – летний и зимний – проходят раз в два года, в неолимпийские сезоны. Кроме того организация проводит чемпионаты мира в отдельных видах спорта.

Сейчас в состав ФИСУ входят 167 национальных Федераций. В том числе и белорусская.

Нынешняя зимняя Универсиада – 27-я по счету. И впервые старт будет проходить в двух странах. Испания, которой изначально был отдан форум, из-за финансовых проблем не сможет принять все старты. Соревнования по биатлону, лыжным гонкам, лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина были перенесены в словацкие Татры, в известные центры зимних видов спорта. Словацкая часть турнира уже стартовала.

Всего же за время Универсиады более полутора тысяч атлетов будут сражаться за медали в 11 видах спорта. Беларусь представят 16 атлетов в шести видах.

На прошлой студенческой Олимпиаде медали (серебряную и бронзовую соответственно) нашей сборной принесли Михаил Семенов в лыжных гонках и Мария Шканова в горных лыжах. На нынешнем старте медальные надежды также связаны с этими видами спорта, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

# Спортивные соревнования

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