Уникальное футбольное поле презентовали в Борисове

Новый спортивный объект открыли в рамках программы УЕФА. Площадка с искусственным покрытием предназначена в первую очередь для полноценной подготовки юных футболистов.

Особенность стадиона в том, что он может работать под открытым небом практически круглый год. Сегодня новый газон уже прошел испытание жарой, ну а зимой сможет выдержать морозы до –15 градусов. Стоимость объекта – полтора миллиарда рублей.

Виктор Щетько, заместитель председателя Миноблисполкома:

– Борисов заслужил это поле. Это одно из лучших полей, которое есть сегодня на территории Минской области, если не считать наши республиканские. Поэтому, конечно же, это подарок.

Уже через два года Борисов станет полноценным футбольным центром области. Здесь возведут стадион, который сможет принимать турниры высшей категории, в том числе и Лигу чемпионов УЕФА.

Геннадий Невыглас, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

– Это копия проекта в Мариборе, адаптированная к нам. Это на 12 тысяч стадион со всеми видами инфраструктуры, которая существует. Ездили наши проектировщики, смотрели, приехали и сказали, что сделаем внешне такой, но даже улучшим и удешевим его по ряду позиций. У нас есть для этого технологии.