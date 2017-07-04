Уимблдон: трое белорусов примут участие в состязаниях мужских пар

Новости Беларуси. Три белоруса выступят в мужском парном разряде: вместе со своими партнерами силы попробуют Александр Бурый, Андрей Василевский и Максим Мирный, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди других результатов стартового игрового дня на «Уимблдоне» выделим уверенные победы в мужском одиночном разряде первой ракетки мира Энди Маррея, который обыграл представляющего Казахстан Александра Бублика и четвертого номера посева испанца Рафаэля Надаля: он легко разобрался с австралийцем Джоном Милманном. А вот еще один фаворит состязаний – швейцарец Станислас Вавринка – вынужден был зачехлить ракетку уже на старте: он проиграл россиянину Даниилу Медведеву.