Прямой эфир

Уимблдон: трое белорусов примут участие в состязаниях мужских пар

04 июля 2017 13:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Три белоруса выступят в мужском парном разряде: вместе со своими партнерами силы попробуют Александр Бурый, Андрей Василевский и Максим Мирный, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди других результатов стартового игрового дня на «Уимблдоне» выделим уверенные победы в мужском одиночном разряде первой ракетки мира Энди Маррея, который обыграл представляющего Казахстан Александра Бублика и четвертого номера посева испанца Рафаэля Надаля: он легко разобрался с австралийцем Джоном Милманном. А вот еще один фаворит состязаний – швейцарец Станислас Вавринка – вынужден был зачехлить ракетку уже на старте: он проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Уимблдон: Азаренко и Соболенко продолжают борьбу, Саснович возвращается домой
04 июля 2017 13:03

Уимблдон: Азаренко и Соболенко продолжают борьбу, Саснович возвращается домой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона
03 июля 2017 12:49

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона

Уимблдон. Арина Соболенко – в одном шаге от попадания в основную сетку
29 июня 2017 20:09

Уимблдон. Арина Соболенко – в одном шаге от попадания в основную сетку