Уимблдон: Максим Мирный и Марцин Матковский успешно стартовали в турнире

Новости Беларуси. Максим Мирный и Марцин Матковский обыграли дуэт тайваньца Чен Пен Се и американца Макса Шнура, а Андрей Василевский с чилийцем Подлипником-Кастелло оставили за бортом состязаний представителей США Скота Липски и Фрэнсиса Тиафо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, 6 июля старт в мужском парном разряде возьмет еще один наш теннисист: Александр Бурый выступит вместе с уругвайцем Ариэлем Бехаром. А кроме того, Максим Мирный попробует силы в миксте с россиянкой Екатериной Макаровой – они начнут выступление сразу со второго круга.