Прямой эфир

Уимблдон: Максим Мирный и Марцин Матковский успешно стартовали в турнире

06 июля 2017 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Максим Мирный и Марцин Матковский обыграли дуэт тайваньца Чен Пен Се и американца Макса Шнура, а Андрей Василевский с чилийцем Подлипником-Кастелло оставили за бортом состязаний представителей США Скота Липски и Фрэнсиса Тиафо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, 6 июля старт в мужском парном разряде возьмет еще один наш теннисист: Александр Бурый выступит вместе с уругвайцем Ариэлем Бехаром. А кроме того, Максим Мирный попробует силы в миксте с россиянкой Екатериной Макаровой – они начнут выступление сразу со второго круга.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
«Хочу участвовать в Олимпийских играх и поднять там белорусский флаг»: баскетбольный кэмп для юных спортсменов прошел в Минске
06 июля 2017 07:50

«Хочу участвовать в Олимпийских играх и поднять там белорусский флаг»: баскетбольный кэмп для юных спортсменов прошел в Минске

В спаринге с парнями: как готовятся белорусские спортсменки к Чемпионату мира по борьбе
06 июля 2017 07:19

В спаринге с парнями: как готовятся белорусские спортсменки к Чемпионату мира по борьбе

Виктория Азаренко вышла в третий круг Уимблдона, обыграв россиянку Елену Веснину
06 июля 2017 06:46

Виктория Азаренко вышла в третий круг Уимблдона, обыграв россиянку Елену Веснину