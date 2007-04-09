Уик-энд мировых гонщиков в Малайзии едва не начался со скандала

7 апреля в Сепанге прошла квалификация второго этапа Чемпионата мира в классе "Формулы-1" Гран-при Малайзии.

Уик-энд в Малайзии едва не начался со скандала. Инициатором его выступил босс Макларена Рон Деннис, обвинивший конкурентов из Феррари. Якобы у болида итальянской команды нестандартное днище - оно может выгибаться на высоких скоростях, и тем самым улучшать аэродинамику машины. В итоге "Феррари" пришлось внести некоторые изменения, как утверждали они сами, не слишком значительные. После успеха итальянской "конюшни" на первом этапе сезона в Австралии, поклонники команды наверняка ждали столь же удачного продолжения и в Малайзии, и для начала хороших результатов в квалификации.



Помешать Райконену и Массе могли разве что гонщики из Макларена. Именно испанец Фернандо Алонсо представляющий эту английскую команду долгое время показывал лучшее время в квалификации. Однако в заключительной сессии в своей последней попытке его все же обошел Фелипе Масса, завоевавший "поулпозишн". Со второй позиции стартует Алонсо, с третьей - триумфатор гран-при Австралии Кими Райконен. А британский новичок Макларена Льюис Хэмилтон замкнул четверку сильнейших.

Отметим также локальную неудачу команды чемпиона Рено. Хейко Койвалайнен занял 11-ое место, а Джанкарло Фисикелла 12-ое.

Невыразительно выступил и Уильямс. И если Нико Росберг начнет гонку с шестой позиции, то Александр Вурц лишь с 20-ой.