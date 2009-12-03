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Удивительный матч в чемпионате НБА

03 декабря 2009 18:49
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«Ястребы» из Атланты и «Рептилии» из Торонто блеснули суперрезультативностью и, уложившись в 4 четверти, набрали на двоих 261 очко.Уже к большому перерыву раззабивавшиеся баскетболисты Атланты сделали уверенную заявку на общую победу 75:53. Свой перевес «Ястребы» ещё больше увеличили во второй половине матча, в основном благодаря результативной игре Ола Хорфорда и поддержавших его усилия Смита , Уильямса и Кроуфорда. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Атланты 146:115.

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