Удивительный матч в чемпионате НБА

«Ястребы» из Атланты и «Рептилии» из Торонто блеснули суперрезультативностью и, уложившись в 4 четверти, набрали на двоих 261 очко.Уже к большому перерыву раззабивавшиеся баскетболисты Атланты сделали уверенную заявку на общую победу 75:53. Свой перевес «Ястребы» ещё больше увеличили во второй половине матча, в основном благодаря результативной игре Ола Хорфорда и поддержавших его усилия Смита , Уильямса и Кроуфорда. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Атланты 146:115.