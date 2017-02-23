Удивился, насколько быстро пробежал: Вадим Девятовский о «Забеге настоящих мужчин»

Новости Беларуси. 23 февраля представители сильной половины человечества не только получают поздравления и подарки, но и в очередной раз доказывают свою отвагу и бесшабашность.

Ни февральский холод, ни дождь, ни ветер не помешали участникам «Забега настоящих мужчин» бросить себе вызов.

По инициативе Белорусской федерации легкой атлетики около 700 человек пробежали с оголенным торсом у столичного Дворца спорта.

Руководитель легкоатлетической отрасли Вадим Девятовский и сам не остался в стороне.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Удивился, насколько я быстро пробежал это все. И с той энергией, которой нас зарядила эта масса людей на позитиве, я бы еще бежал и бежал бы.

Участники из Беларуси, Украины, России и Казахстана на выбор преодолевали 1 или 3,5 километра.

Денежные сертификаты и призы нашли самых достойных, а все остальные (можно не сомневаться) не остались без восхищенных взглядов представительниц прекрасной половины. Эти мужчины подтвердили свой статус настоящих защитников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».