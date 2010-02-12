Участников Олимпиады-2010 могут проверить на половую принадлежность

Генеральная ассамблея Международного олимпийского комитета была проинформирована о ситуации с проверками спортсменов на половую принадлежность.

На этой проблеме заострили внимание в прошлом году, когда чемпионка мира по легкой атлетике Кастер Семеня подозревалась в том, что она гермафродит. Председатель медицинской комиссии МОК Арне Льюнгквист рассказал присутствующим о результатах двухдневной конференции, состоявшейся в прошлом месяце в Майами. В обсуждении проблем приняли участие ученые и другие эксперты в области гендерных вопросов. «Случай с бегуньей – очень редкий. Это весьма деликатный вопрос для рассмотрения, и не во всем мире существует экспертиза, которая бы выявляла такие случаи», – сказал Льюнгквист.

Специалисты на конференции рекомендовали разработку специальных центров, которые бы расследовали такие случаи и лечили спортсменов с нарушениями полового развития.

МОК практиковал обязательные тесты на половую принадлежность на Олимпийских играх. Но в 1999 году от таких исследований отказались, поскольку процесс тестирования хромосома считался ненаучным и неэтичным, отмечает GZT.ru.

«Создание любых дополнительных правил, связанных с половой принадлежностью, конечно, требует дальнейшего обсуждения с законодательными структурами и обществами по защите прав человека», – подметил Льюнгквист.

Сейчас олимпийский комитет имеет специальную медицинскую группу на Играх, которая в случае необходимости начнет исследования того или иного спортсмена.