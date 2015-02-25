Участники чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров покидают Беларусь

Новости Беларуси. Прощание с мировым биатлоном. Беларусь покидают участники чемпионата, на котором было разыграно 16 комплектов наград в индивидуальных гонках, спринте, преследовании, эстафете.

В медальном зачете первенствовали биатлонисты из России, у которых 12 наград. Белорусы с двумя золотыми медалями на пятом месте.

Всего в Рубичах соревновалось около пятисот молодых атлетов практически из сорока государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас участники чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров покидают гостеприимную землю. Домой уже отправились команды Словакии, Польши, Чехии, Румынии, Финляндии и другие.

С собой биатлонисты увозят не только награды, но и яркие впечатления.

Олли Сааккола, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Финляндия):

Отличный стадион. В Раубичах мне понравились и трассы, и склоны, и снег. Это очень хорошее место для соревнований по биатлону. Я бы хотел вернуться к вам, может, через пару лет, чтобы еще раз покататься в Раубичах. Впрочем, в вашей стране мне понравилось многие. У вас очень приветливые люди, очень большие современные здания.

Нико Аапайярви, тренер (Финляндия):

Действительно, стадион очень хороший. Здесь отличные условия для биатлонистов. Даже в плохую погоду, когда шел дождь или, наоборот, было слишком тепло для биатлона, на стадионе был хороший снег. Это важно. У вас есть все возможности для проведения мировых соревнований по биатлону. Более того, я всегда слежу за выступления уже известных белорусских спортсменов.

Томас Сикора, тренер (Польша):

В целом комплекс хороший, приятно тренироваться. Стадион очень большой. Я этот стадион знаю, когда был спортсменом приезжал сюда, и он супер просто. Нет вопросов по организации, по гостинице, все было в порядке. У вас Даша, Надежда Скардино. У вас хорошие спортсмены. Поэтому я не удивлен, что биатлон в Беларуси так популярен.

Сеймс Белл, участник Чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (США):

Стадион в Раубичах очень хорошо оснащен технически. В принципе, здесь все, как и на стадионах такого же масштаба в других странах. У меня дома довольно гористая местность, я пробовал разные трассы. Но у вас очень хорошие склоны, отличный снег. Я впервые выступаю в Европе, и мне очень понравилось.