Участие в детских турнирах - первых шаг к олимпийской медали

Именно таким девизом руководствуются представители традиционного каратэ уже не первый год, проводя в Минске международные детские соревнования.

В спорте каждый волен сам выбирать свой путь. Кто-то в погоне за Олимпийским "золотом" выбирает легкую атлетику, а некоторые отдают предпочтение традиционному каратэ, хотя оно пока в список олимпийских дисциплин и не входит.



Так сейчас, чтобы принять участие в очередном турнире, на татами вышли свыше 650 спортсменов, представляющие 52 клуба. Их могло быть и больше, но неожиданная эпидемия гриппа заметно проредила ряды соискателей наград.



Кстати, несколько лет назад этот турнир приобрел международный статус. Вот и нынче компанию белорусским каратистам составили россияне из Москвы, Смоленска, Сергиева Посада и Солнечногорска. И это несмотря на то, что в эти же сроки проходили еще пять международных состязаний.



Возраст участников минского турнира от 7 до 20 лет и представляли они все стили этого вида единоборств. Победители, безусловно, были определены, но сами организаторы во главу угла ставили прежде всего популяризацию каратэ, (и как вида спорта, и как возможности оздоровиться).

Любопытно, что не только чемпионаты страны по каратэ собирают сотни зрителей. Детские соревнования не менее интересны, а зачастую и эмоциональнее. Приятно отметить и тот факт, что за долгие годы белорусская школа каратэ не только не утратила свои славные традиции, но и сумела сохранить необходимую преемственность поколений. Всего было разыграно более 30 комплектов медалей. Достались они, конечно же, только лучшим, а остальные разъехались с идеей совершенствоваться дальше, ведь именно этому в первую очередь учит традиционное каратэ.