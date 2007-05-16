У женского футбола есть будущее

16 мая в столице завершился семинар, организованный Международной федерацией футбольных Ассоциаций по вопросам развития женского футбола.В течение трех дней представители 14 стран постсоветского пространства обсуждали тенденции, актуальные направления популяризации и проблемы женского футбола не только в государствах бывшего СССР, но и во всём мире. Насыщенная программа семинара, включавшая в себя презентации участников и обмен идеями на темы развития женской составляющей игры №1, обсуждения и выработку совместных проектов, наверняка, придаст новый импульс повышению уровня женского футбола в странах Восточной Европы. Тем более что этот вопрос значится сегодня одним из главных в ближайших планах ФИФА.