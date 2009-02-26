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У православных сегодня - "широкий" четверг

26 февраля 2009 09:04
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В этот день в старину люди катались на тройках и устраивали кулачные бои. Символично, что сегодня в Киеве белорусский боксёр-профессионал Александр Устинов проведёт бой за титул чемпиона Европы в тяжёлом весе. Его соперником будет украинец. А в Мозыре пройдёт чемпионат по рукопашному бою Министерства внутренних дел Беларуси. За звание лучшей сразятся 12 команд. К слову, в прошлом году победителем стала сборная департамента охраны МВД Республики Беларусь.

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