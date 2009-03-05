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У Минска есть все шансы на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2014 году

05 марта 2009 19:08
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Готовность белорусской столицы сегодня оценил член Совета Международной федерации хоккея, председатель заявочного комитета Эрнест Альянчич.

В ходе официального визита он изучил спортивную инфраструктуру столицы, гостиницы, а также ознакомился с ходом строительства комплекса «Минск-Арена». Будущей хоккейной площадкой  высокий зарубежный гость остался доволен.

Напомним, что помимо Беларуси на право проведения чемпионата мира 2014 года претендуют Чехия, Латвия, Венгрия и Украина. Площадку, наиболее подходящую для состязаний такого уровня предстоит определить 17 мая. В этот день состоится решающее голосование Совета Международной федерации хоккея. Напомню, строительство спортивно зрелищного комплекса «Минск-арена» планируется завершить уже в этом году. Зрителями хоккейных баталий на новой площадке смогут стать 15 тысяч человек. Это будет одна из крупнейших ледовых арен восточной Европы.

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