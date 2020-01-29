«У любого тренера во главе угла – победа». Стартовал турнир «Minsk Cup 2020» среди ребят 2005 года рождения

Новости Беларуси. В Минске стартовал зимний международный турнир по футболу «Minsk Cup 2020» среди ребят 2005 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Соревнования проходят в пятый раз, в 2020 году за награды поборются 16 команд из шести стран: Латвии, Литвы, России, Украины, Эстонии и Беларуси. Коллективы разделены на четыре группы по четыре дружины в каждой. Подобные состязания – отличная возможность для мальчишек не только показать себя и подготовиться к грядущему сезону, но и получить бесценный опыт международных соревнований.

Валерий Андриевский, тренер ФК «Минск» (2005 г.р.):

Для ребят этот турнир дает возможность повысить свой уровень за счет именно международного опыта. У любого тренера во главе угла – победа. Естественно, самое главное – это их обучать, чтобы потом, в дальнейшем, они попадали в юношеские сборные, в национальные сборные.





Евгений Ястребинский, тренер ФК «Динамо» Киев (2005 г.р.):

Мы каждый год приезжаем в Минск. Спасибо организаторам, которые приглашают нас и дают нам такую возможность – поиграть в хороших условиях, пообщаться с тренерами. Дети поиграют, тоже пообщаются – это им и опыт, и память остается.