Тяжелая атлетика: "серебро" у Екатерины Шкуратовой

Сегодня цвета белорусского флага на континентальном первенстве защищали девушки.

В весовой категории до 75 килограммов выступали сразу две наши спортсменки: Татьяна Громыко и Екатерина Шкуратова. Ее специалисты наравне с украинскими тяжелоатлетами Довгань и Коробко считали одной из претенденток на европейские награды. И, надо признать, не ошиблись.

Выполняя первое упражнение - рывок, в своей третьей попытке Екатерина взяла вес 116 килограммов, и это выглядело очень убедительно. Как итог - второй результат и "малое серебро". Другая белоруска Татьяна Громыко стартовала, имея на штанге 115 килограммов. Первая же попытка оказалась удачной, но больше ей, к сожалению, не удалось осилить. Она остановилась на четвертой строке итогового протокола.

Порадовала зрителей спортсменка из Украины Ольга Коробко. Она выходила на помост, заявив 122 килограмма, и справилась с этим весом, будто играючи. Затем была штанга тяжелее на 5 килограмм, а затем и вовсе попытка установить новый рекорд Старого Света, и ей это оказалось тоже по силам. Теперь он в рывке равен 133 килограммам.

Втрое упражнение - и на помосте все те же. Снова украинская спортсменка Коробко обходится с тяжелым в прямом и переносном смысле спортивным снарядом, будто с пушинкой. Но и белоруски не сдаются без боя. Хотя видно, что наши девушки не так свежи.

А героиня все та же - Ольга Коробко из Украины.